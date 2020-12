Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One e rimborso, CD Projekt RED evita di citare Sony

I possessori di Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One che hanno deciso di chiedere un rimborso a CD Projekt RED stanno ricevendo un messaggio in cui Sony non viene più citata ai fini della procedura.

Come sappiamo, Sony sta negando i rimborsi relativi a Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5, il che ha fatto venir fuori come lo studio polacco non abbia degli accordi con i produttori di console al fine di facilitare il processo.

Stando al messaggio che trovate qui sopra, tuttavia, pare che la situazione abbia irritato Sony, che infatti non viene menzionata da CD Projekt RED ai fini della procedura di rimborso, dicendo piuttosto che l'utente dovrà attendere nuove indicazioni.

Traduciamo il messaggio di seguito: "Caro giocatore, questa è una conferma che abbiamo ricevuto la tua richiesta di rimborso per una copia della versione console di Cyberpunk 2077. Visto che si tratta di una e-mail automatica, ti chiediamo gentilmente di non rispondere."

"Torneremo da te appena possibile, non più tardi della fine del 2020, con le informazioni necessarie per procedere verso il prossimo step."

"Se possiedi una copia digitale del gioco per Xbox, controlla la loro sezione di supporto per i dettagli su come ottenere un rimborso. Se invece possiedi una copia digitale del gioco per PlayStation, attendi le nostre istruzioni."