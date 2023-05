PS5: Access è il nome ufficiale di Project Leonardo, immagini e dettagli del controller accessibile

Sony ha annunciato che il controller accessibile Project Leonardo per PS5 ha ora una nome ufficiale: Access. Ha anche pubblicato delle nuove immagini per mostrarlo e ha fornito alcuni dettagli sul suo funzionamento. Ha scelto oggi come giorno per la presentazione perché maggio è il mese in cui si celebra il Global Accessibility Awareness Day (Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'accessibilità).

"Noi di Sony Interactive Entertainment ci impegniamo nel promuovere questa missione e oggi siamo entusiasti di condividere nuovi dettagli e immagini del controller Access per la console PS5," possiamo leggere sul PlayStation Blog, dove viene spiegato anche il funzionamento del controller:

Il controller Access a pezzi

Sviluppato in collaborazione con esperti in materia di accessibilità, il controller Access include un'ampia gamma di cappucci levette e tasti intercambiabili. Grazie a questi, i giocatori possano creare liberamente diversi layout regolandoli in base a forza, raggio di movimento ed esigenze fisiche personali. Ciascun controller Access include:

Cappucci levette analogiche (cappucci levette standard, a cupola e sfera)

Cappucci tasti di diverse forme e dimensioni, tra cui:

Pillow button caps

Flat button caps

Wide flat button cap (che copre due cavità per tasti)

Overhang button caps (perfetti per i giocatori con mani piccole in quanto posizionati più vicino al centro)

Curve button caps (che possono essere premuti se posizionati lungo la parte superiore o tirati se posizionati lungo la parte inferiore del controller)

Etichette cappucci tasti intercambiabili per contrassegnare facilmente gli input che i giocatori mappano su ciascun tasto

Inoltre, i giocatori possono utilizzare il controller Access su superfici piane, orientarlo a 360 gradi o fissarlo facilmente a un supporto AMPS o un treppiede. Possono anche regolare la distanza della levetta analogica dal controller.

Access è dotato anche di quattro porte AUX da 3,5 mm, che permette di integrare gli interruttori, i tasti e le levette analogiche speciali degli utenti.

Sony ha anche pubblicato un video dedicato alle iniziative in termini di accessibilità intraprese da Sony nel corso degli ultimi anni.