Echo Pop, Echo Show 5 (3ª gen) e Echo Auto (2ª gen) ora disponibili su Amazon Italia: prezzo e data

Amazon ha svelato una nuova serie di prodotti della linea Echo. Parliamo di Echo Pop, Echo Show 5 e, per la prima volta in Italia, la nuova generazione di Echo Auto. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato, tra prezzo, data di uscita e funzioni.

Echo Pop, disponibile al prezzo di 54.99€ dal 31 maggio 2023, propone un design semisferico ed è disponibile in nuovi colori, compresa Lavanda e Verde Petrolio. Questo dispositivo dispone di un altoparlante a diffusione anteriore. Tramite Alexa, è possibile attivare la lettura di audiolibri, la riproduzione di podcast e interagire con i dispositivi smart home. Echo Show 5 di terza generazione, disponibile al prezzo di 109.99€ dal 31 maggio 2023, propone invece un sistema di altoparlanti con un nuovo design e bassi più profondi. Dispone di uno schermo per guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, fare videochiamate e non solo. Questo modello è più veloce del 20% rispetto alla seconda generazione, inoltre il sistema di altoparlanti è nuovo e raddoppia i bassi, rendendolo perfetto per ascoltare la musica. Anche i microfoni sono stati riprogettati. Supporta anche i dispositivi per la Casa Intelligente. Infine Echo Auto di seconda generazione, disponibile al prezzo di 69.99€ da oggi - 18 maggio 2023 -, è un dispositivo per usare tutte le funzioni di Alexa tenendo le mani libere per quei dispositivi che non dispongono di un assistente vocale integrato. Ha un nuovo design rispetto alla generazione precedente, più sottile e con un nuovo supporto adesivo. Dispone di cinque microfoni integrati e permette di ascoltare la musica, i podcast, le notizie, fare chiamate, segnare appuntamenti sul calendario e controllare i dispositivi della Casa Intelligente mentre si viaggia.