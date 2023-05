Borderlands 3 e Destiny 2 nel May Multiplayer Madness bundle di Humble Bundle

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle, chiamato May Multiplayer Madness, dedicato ai giochi con una spiccata componente multiplayer, tra i quali spiccano Borderlands 3 e Destiny 2: Beyond Light. Il bundle è formato da un totale di sette giochi, che possono essere acquistati per poco più di 10€. Sono tutti riscattabili su Steam.

I proventi andranno in parte in beneficienza. Le associazioni che li riceveranno sono due. Bungie Foundation e No Kid Hungry, entrambe dedite al benessere dei bambini di tutto il mondo.

Spendendo almeno 7,24€, si portano a casa:

Midnight Ghost Hunt

Northgard

Generation Zero

Spendendo almeno 10,87€ si portano a casa anche:

Borderlands 3: Super Deluxe Edition

Destiny 2: Beyond Light

Gloria Victis

PULSAR: Lost Colony

Pagina del May Multiplayer Madness su Humble Bundle