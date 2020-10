PS5: alcuni negozi stanno praticando dei prezzi folli: fino a 2.400 sterline

Alcuni negozi stanno praticando dei prezzi folli per PS5, non è chiaro se per colpa dei soliti scalper o per la scarsità di approvvigionamenti da parte di Sony. Non si parla del solito Ebay, dove fenomeni del genere sono abbastanza normali, ma di negozi veri e propri.

Ad esempio nella catena inglese Currys PC World attualmente PS5, edizione con lettore ottico, costa la bellezza di 2449,00 sterline, mentre l'edizione solo digitale costa 2359,00 sterline. Chi pagherebbe una cifra simile per avere la console? Probabilmente chi non riesce a trovarla in altro modo.





Situazioni del genere non sono una rarità per il mondo dei videogiochi. Negli scorsi anni è capitato spesso vedere il prezzo di lancio di un nuovo hardware particolarmente atteso crescere a dismisura all'avvicinarsi del lancio per sfruttare i più proni all'acquisto compulsivo, quelli che vogliono avere a tutti i costi un certo prodotto al day one.