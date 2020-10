Chi Vuol Essere Milionario? data di uscita per PS4, Nintendo Switch, PC e Xbox One

Microids ha annunciato oggi la data di uscita di Chi Vuol Essere Milionario?, il videogame ufficiale del celebre quiz condotta da Gerry Scotti. Chi Vuol Essere Milionario? arriverà su PS4, Nintendo Switch, PC e Xbox One il prossimo 29 ottobre 2020.

Sviluppato da Appeal Studios, "Chi Vuol Essere Milionario?" offrirà la possibilità di scegliere tra 6 studi televisivi: americano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e italiano. Il gioco sarà localizzato per ciascuno di questi Paesi e oltre 2000 domande diverse, specifiche per ogni nazione.

La tua cultura generale sarà messa alla prova con oltre 3000 domande, delle quali 2000 sono specifiche per ogni Paese, divise in 8 categorie: Storia, Sport, Scienza, Arte e Letteratura. Naturalmente, il gioco prevede tutti i famosi aiutini, come il "50-50", Salta la domanda e l'Aiuto da Casa.

Chi Vuol Essere Milionario? Potrà essere giocato da soli o insieme a fino 99 giocatori.

Il gioco ha anche una modalità per bambini, con domande più semplici appositamente studiate per i più giovani. E per color oche cercano l'esperienza multiplayer definitiva, possono giocare online nella modalità Battle Royale: fino a 99 giocatori in contemporanea, per una battaglia senza precedenti per raggiungere la prima posizione e vincere l'intero montepremi!