PS5: arriva il bundle del merchandise della console next-gen

Sony ha lanciato il "PlayStation 5 Launch Collection Merchandise Bundle", ossia un pacco che comprende diversi oggetti marchiati PS5. Volete degli splendidi calzettoni next-gen? Oppure delle decal per apparecchi tecnologici dedicate alla vostra console del cuore? O ancora un cappello con visiera? O magari una bottiglietta da cui bere acqua sorgiva con ray tracing? Allora non vi resta che spendere 34,99 dollari e fare vostro il bundle.

Ironia a parte, purtroppo per adesso tanta meraviglia è disponibile soltanto negli Stati Uniti, ma si spera che presto arrivi anche dalle nostre parti. In fondo anche qui ci sono moltissimi fan PlayStation. Chissà quanti la comprerebbero volentieri in attesa di poter acquistare una PS5 vera e propria (ancora introvabile, a parte a prezzi folli su Ebay e affini).

