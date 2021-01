GameStop: le azioni volano e salgono quasi del 100% in poche ore

In tanti ormai credono che lo short squeeze sia vicino, ovvero il momento nel quale i grandi investitori saranno costretti a comprare le azioni di GameStop vendute allo scoperto qualche mese fa. Una cosa che farà salire il valore delle azioni alle stelle, arricchendo i pochi che hanno creduto nella catena di negozi americana. Alla riapertura delle borse, avvenuta dopo la pausa del weekend, il prezzo delle azioni di GameStop è salito fino quasi a raggiungere i 150 dollari ad azione, dopo essere state a 3 dollari lo scorso anno e a poco più di 60 venerdì. Una crescita quasi del 100%.

Si tratta di una crescita mostruosa, figlia del braccio di ferro tra molti piccoli investitori e tanti grandi fondi di investimento. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi in maniera approfondita dello Short Squeeze di GameStop e di Reddit.

Nella giornata di oggi si è scritto un nuovo -a suo modo storico- capitolo: le azioni di GameStop hanno toccato il massimo storico di 150 dollari per azione, quasi un +100% su base giornaliera, che poi si è abbassato ad un comunque clamoroso +50%.

La giornata è ancora lunga, ma comunque vada si tratta di un momento che sarà ricordato a lungo, soprattutto da chi ha investito qualche soldo tramite eToro o app similari su GameStop.

Per chi se lo chiedesse, però, non si tratta solo di speculazione finanziaria: al centro delle teorie di Reddit c'è il fatto che GameStop abbia il potenziale per diventare un gigante del commercio elettronico capace di fare concorrenza a Amazon, anche grazie alle intuizioni di Ryan Cohen, l'uomo che ha reso Chewy un'azienda di importanza mondiale. Per questo in molti non stanno vendendo, ma si tengono le azioni nella convinzione che presto varranno anche di più.

Chi avrà ragione?