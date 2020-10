PS5 avrà le esclusive migliori del mercato, parola di Sony

Jim Rayn, il presidente di Sony, ha dichiarato che PS5 avrà le esclusive migliori del mercato dei videogiochi. L'occasione per farlo è stata un'intervista rilasciata al sito coreano Naver, con cui ha parlato degli obiettivi di massima della nuova console.

Per Ryan il valore di PS5 è palese e le sue esclusive stupiranno. Non è chiaro se il riferimento sia soltanto a quelle di lancio o all'intera generazione, comunque sia sembra avere grande fiducia nelle capacità degli studi first party di Sony.

Ryan: "È complicato parlare del mercato dei videogiochi nel suo complesso o delle altre console, ma credo che il valore di PS5 sia palese. Stupiremo e cattureremo i fan di tutto il mondo lanciando sul mercato i migliori giochi esclusivi e offrendo un apparecchio che darà un'esperienza veramente next-gen."

Proprio ieri è stato annunciato che i giochi di PS5 potranno essere acquistati anche in Italia a partire dal 12 novembre 2020, nonostante il lancio della console rimanga fissato per il 19 novembre 2020. Tra i titoli di lancio il più atteso, almeno dai giocatori hardcore, è sicuramente il remake di Demon's Souls, seguito da Marvel's Spider-Man Miles Morales.