PS5 sta già vincendo la console war con Xbox Series X, secondo Tom's Guide

PS5 sta già vincendo la console war con Xbox Series X. Ad affermarlo è il sito Tom's Guide partendo da alcuni segni (in realtà uno solo) che dimostrerebbero quanto Sony sia avanti a Microsoft. Vediamo quali.

Il segnale a favore di Sony sarebbe la quantità di utenti unici che ha visitato il sito ufficiale di PS5 nel giorno di apertura dei preordini, superiore a quello dei visitatori del sito ufficiale di Xbox Series X e Series S. Rilevati da SimilarWeb, i dati parlano di 892.000 utenti per PS5 il 16 settembre e 776.200 per Xbox Series X e Series S il 22 settembre.

Sinceramente una distanza di 115.800 persone non ci sembra poi così abissale e il dato nemmeno troppo indicativo di suo, soprattutto considerando che Xbox Series X parte in svantaggio rispetto alla rivale per via dell'andamento della generazione attuale, quella Xbox One / PS4, vinta in agilità dalla console di Sony. D'altro canto è sempre un segnale e quindi merita di essere analizzato (magari senza trarne conclusioni assolute).

Per il resto vi ricordiamo che PS5 uscirà il 19 novembre 2020 (ma i giochi di lancio saranno acquistabili a partire dal 12 novembre 2020), mentre Xbox Series X e Series S il 10 novembre 2020.