PS5 batte Xbox Series X nei primi giochi? La spiegazione di Tom Warren

PS5 sembra battere Xbox Series X generalmente, nei primi confronti tra giochi multipiattaforma sulle console next gen, ma anche se c'è da fare dei grossi distinguo in questi risultati, emergono alcune spiegazioni tra cui quella di Tom Warren in un lungo approfondimento su The Verge, che sostanzialmente ribadisce il concetto del ritardo con cui Microsoft ha fornito gli sviluppatori degli strumenti per lavorare sulle console.

Si tratta, in sostanza, delle stesse argomentazioni emerse nei giorni scorsi, l'ultima della quale ribadita proprio da The Verge a cui Phil Spencer in persona ha spiegato che la produzione è partita dopo quella di PS5 per colpa dei chip RDNA 2, ovvero per la volontà di aspettare che AMD raggiungesse la completa definizione della nuova architettura.

Le differenze a dire il vero non sono particolarmente marcate, ma PS5 sembra mostrare performance più convincenti soprattutto nelle modalità performance a 120 fps, con Xbox Series X che mostra alcune incertezze giudicate strane anche dagli addetti ai lavori, perché non tornano con il potenziale dell'hardware presente nella console.

Il caso è emerso già nel famoso confronto di Assassin's Creed Valhalla e soprattutto in quello di Dirt 5, dove le differenze sono emerse in maniera più evidente, spingendo Digital Foundry a pensare a un problema di API o strumenti di sviluppo. Tom Warren di The Verge ha interpellato vari sviluppatori e ha ricevuto da molti la conferma sul ritardo con cui i devkit di Xbox Series X e Series S sono arrivati rispetto a quelli di PS5.

"Microsoft ha consentito agli sviluppatori di sottoporre i giochi a certificazione per Xbox Series X solo a giugno, dopo aver effettuato un grosso update al suo Game Developers Kit (GDK). Questo è successo dopo un fitto programma per inviare velocemente i dev kit agli sviluppatori, tutto in un periodo in cui sentivo dire in maniera diffusa che i devkit di PS5 erano invece già presenti da tempo nelle mani degli sviluppatori", ha spiegato Warren.

Microsoft non è certo ignara di questi problemi emersi con i primi giochi multipiattaforma: "Siamo al corrente di problemi di performance in alcuni giochi ottimizzati per Xbox Series X e S e stiamo attivamente lavorando con i nostri partner per identificare e risolvere i problemi in modo da garantire un'esperienza ottimale", ha affermato un portavoce di Microsoft sull'argomento. "Essendo all'inizio di una nuova generazione, i nostri partner stanno solo grattando la superficie di quello che le console next gen possono fare e alcuni problemi minori sono previsti, mentre gli sviluppatori imparano a sfruttare al massimo le nostre nuove piattaforme".

Warren conclude, sempre in base alle proprie fonti, che ci saranno probabilmente diversi aggiornamenti in arrivo per i giochi next gen multipiattaforma, alcuni dei quali potrebbero risolvere alcuni dei problemi emersi nei confronti tra le console in particolare su Xbox Series X, attendiamo dunque di vedere gli sviluppi della questione.