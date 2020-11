Assassin's Creed Valhalla, la patch 1.0.4 risolve molti problemi: grafica, performance e tearing

Assassin's Creed Valhalla si aggiornerà domani, 26 novembre, con la patch 1.0.4 che a quanto pare è destinata a risolvere parecchi problemi tecnici del gioco, incluso il famigerato screen tearing che compare in maniera abbastanza evidente soprattutto nella versione Xbox Series X.

Ubisoft ha pubblicato le note complete relative alla patch 1.0.4 di Assassin's Creed Valhalla, che verrà pubblicata domani per tutte le piattaforme (a orari diversi) e richiederà il download di pacchetti differenziati, ovviamente scelti automaticamente in base alla piattaforma utilizzata: su Xbox Series X|S è richiesto il download di 5,3 GB di dati, mentre su PS5 sono circa 2,5 GB, su Xbox One 4,9 GB, su PS4 4,1 GB e su PC 4,3 GB.

Tra le variazioni della patch, emerge che la modalità Performance adatta risoluzione e setting grafici per i 60 fps, mentre la modalità Qualità Grafica aggiusta risoluzione e setting per una migliore resa visiva ma a 30 fps. Di default, le versioni Xbox Series X e PS5 partono con la Performance, mentre Xbox Series S con la Quality.

Per il resto, sono stati corretti vari problemi e migliorati alcuni aspetti del gioco, con effetti grafici aggiuntivi e nuove opzioni applicate a diversi aspetti di Assassin's Creed Valhalla, come nella gestione delle abilità e delle rune con una nuova organizzazione.

Dal punto di vista di performance e stabilità, alcuni miglioramenti sono stati effettuati sul codice, migliorando peraltro l'esperienza di gioco su Xbox Series X e S inclusa la soluzione del problema dello screen tearing, almeno in base a quanto riferito dagli sviluppatori. Su PC è stato risolto un problema di gestione della RAM e VRAM che affliggeva il gioco.

Dal punto di vista del gameplay, varie modifiche sono state effettuate al bilanciamento, con modifiche applicate anche al sistema di combattimento, all'intelligenza artificiale, alla gestione degli NPC e nella regolazione e sviluppo delle quest nel corso del gioco.

Gli aspetti toccati dalla patch 1.0.4 di Assassin's Creed Valhalla sono veramente tanti e vi rimandiamo alle note ufficiali da parte di Ubisoft per conoscere tutti gli aspetti di questo importante aggiornamento. Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla su queste pagine, ricordando che anche per John Carpenter in persona si tratta di un gioco incredibile.