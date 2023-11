PS5 compie tre anni, la console è stata lanciata il 12 novembre 2020 negli USA

PS5 compie tre anni nella giornata di oggi: la console Sony di nuova generazione è stata lanciata il 12 novembre 2020 negli USA e in Giappone, per poi arrivare in Europa pochi giorni dopo, il 19 novembre 2020.

In questo periodo di tempo la piattaforma ha totalizzato vendite per 46,6 milioni di unità, nonostante le grandi difficoltà che ne hanno accompagnato il debutto sul mercato per via dei ben noti problemi di reperibilità.

Inconvenienti, quelli legati anche ai mesi della pandemia, che non hanno impedito ai PlayStation Studios di pubblicare una serie di esclusive di straordinaria qualità, come il recente Marvel's Spider-Man 2.