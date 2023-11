Marvel's Spider-Man 2, l'ultima patch elimina un glitch di Venom

Con i suoi 5 milioni di copie vendute al lancio, Marvel's Spider-Man 2 non poteva ovviamente permettersi una situazione del genere, e così il team di sviluppo si è attivato rapidamente per risolvere l'inconveniente .

In pratica, una volta completa la campagna era possibile controllare Venom liberamente eseguendo determinate azioni durante l'ultima missione della storia. Il problema, come detto, è che questo glitch andava a rovinare i salvataggi, rivelandosi dunque una pratica pericolosa.

L'ultima patch messa a disposizione da Insomniac Games per Marvel's Spider-Man 2 elimina un glitch di Venom che negli ultimi giorni era diventato piuttosto famoso, ma che comportava spesso la corruzione dei salvataggi.

I giocatori ci sono rimasti male

Venom "ruggisce" in Marvel's Spider-Man 2

Certo, i giocatori che avevano realizzato il desiderio di scorrazzare per New York al comando di Venom sono rimasti delusi dall'eliminazione del glitch e ora immaginano che Insomniac Games si renderà conto di quanto fosse divertente controllare il villain, facendo qualcosa in proposito.

Non è un caso che lo studio stia ragionando sulla possibilità di realizzare uno spin-off dedicato a Venom, vista anche la grande popolarità del personaggio tra fumetti e film.