Hogwarts Legacy, un trailer natalizio a pochi giorni dall'uscita su Nintendo Switch

Hogwarts Legacy approderà fra pochi giorni anche su Nintendo Switch, e Avalanche Software ha pensato fosse il caso di realizzare un trailer natalizio per ricordare a tutti con quanto entusiasmo il gioco è stato accolto dalla stampa internazionale.

Giocato per per più di 700 milioni di ore, Hogwarts Legacy ha rivitalizzzato Harry Potter e non c'è sicuramente un periodo migliore del Natale per recuperare questo ottimo tie-in del Wizarding World.