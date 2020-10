PS5 è una console che rispetta il tempo libero, per il designer di Sackboy: A Big Adventure

PS5 è una console che rispetta il tempo libero dei giocatori, questa è la particolare visione di Ned Waterhouse, lead designer di Sackboy: A Big Adventure presso Sumo Digital, che reinterpreta in maniera singolare il solito concetto della velocità dei caricamenti e della riduzione dei tempi di attesa nei videogiochi.

Nella nostra intervista a Ned Waterhouse andata online in questi minuti, il designer spiega che il team si è sforzato per cercare di replicare un'esperienza di gioco quanto più possibile equivalente tra PS4 e PS5, cosa che risulta evidente anche dal fatto che Sackboy: A Big Adventure va a 60 fps su entrambe le console.

"Ciò premesso, su PS5 il gioco dà il massimo su TV 4K e utilizza l'SSD per avere tempi di caricamento di pochi secondi, io stesso mi stupisco di questa cosa ancora oggi tanto sono veloci", ha comunque precisato. Questa velocità di caricamento, secondo Waterhouse, ha effetti tangibili proprio nella vita quotidiana dei videogiocatori, come lui stesso ha potuto sperimentare.

"Essendo una persona che ha poco tempo libero adoro PS5 per questi caricamenti ultra veloci: ogni volta che l'accendo spendo molto più tempo a giocare che ad aspettare, è una console che rispetta il mio tempo libero". Effettivamente, questa attenzione alla riduzione dei tempi morti amplifica le possibilità di sfruttare al meglio il tempo libero da dedicare ai videogiochi, rientrando nelle grandi evoluzioni in termini di "quality of life" introdotte dalle nuove console next gen.

Non solo: anche le nuove possibilità offerte dall'interfaccia utente di PS5 vanno in questa direzione, fornendo un supporto attivo ai giocatori in grado di far risparmiare molto tempo. "Per i completisti o chi davvero intende trovare ogni segreto, penso che le Activity Card rappresentino un grosso aiuto, ti permettono di capire cosa hai trovato e cosa manca in ogni istante. Un po' come per l'SSD, è davvero una questione di immediatezza e tempo speso pad in mano a giocare piuttosto che a fare altro", ha affermato lo sviluppatore.