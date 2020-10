Sackboy: A Big Adventure a 60 fps su PS5 e anche PS4, con cross-play e cross-save

Sackboy: A Big Adventure andrà a 60 frame al secondo su PS5 e su PS4, è emerso nel corso della nuova intervista a Sumo Digital, e supporta inoltre il cross-play e il cross-save fra le due piattaforme, cosa particolarmente utile in questa fase di passaggio generazionale e in un gioco che si basa anche sul multiplayer cooperativo.

Potete trovare davvero un sacco di informazioni e approfondimenti su Sackboy: A Big Adventure nella nostra intervista a Ned Waterhouse del team di sviluppo Sumo Digital, che si è occupato della nuova esclusiva di lancio per PS5, prevista arrivare anche su PS4.

Proprio su questa compresenza sulle due piattaforme Sony vogliamo porre l'accento in maniera particolare: gli sviluppatori hanno lavorato a fondo anche sulla versione PS4, riuscendo a farla andare a 60 frame al secondo così come la versione PS5, considerandolo uno standard necessario proprio al particolare gameplay del gioco.

Per garantire la massima continuità da una piattaforma all'altra, è stato inoltre introdotto il cross-play e il cross-save: questo significa che è possibile giocare in multiplayer tra giocatori su PS4 e su PS5 indistintamente, con tutti che possono prendere parte al multiplayer cooperativo alla base del gioco. Anche per questa promiscuità di utenza era necessario garantire performance paritarie tra una piattaforma e l'altra, in modo che non ci fossero differenze dal punto di vista della giocabilità.

Il cross-save, inoltre, garantisce il trasferimento di salvataggi e progressi da PS4 a PS5, sempre nell'ottica della continuità da una console all'altra. Potete poi trovare ulteriori informazioni su Sackboy: A Big Adventure nello story trailer presentato qualche settimana fa.