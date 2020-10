Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 e Immortals su PS5 e Xbox Series X a 4K e 60 fps

Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 e Immortals: Fenyx Rising andranno tutti a 4K e 60 frame al secondo su PS5 e Xbox Series X, in uno sforzo complessivo di Ubisoft nell'evolvere le performance dei propri giochi sulla next gen, già a partire dai primi titoli in arrivo.

Un post riepilogativo sulle varie performance previste per i principali giochi Ubisoft in arrivo nel prossimo periodo riporta risoluzione e frame-rate previsti su PS5 e Xbox Series X e in ogni caso vengono menzionati i 4K e i 60 fps, anche se non viene specificato se si tratti di risoluzione nativa o dinamica o se si tratti di diverse opzioni tra cui scegliere, ovvero se si tratti di "4K o 60 fps", più che di una e l'altra cosa contemporaneamente.

Tuttavia, in base alle descrizioni siamo portati a pensare che 4K e 60 frame al secondo sussistano contemporaneamente, in attesa di ulteriori delucidazioni.

"Immergetevi nelle misteriose luci del nord o nella maestosità di Stonhenge in risoluzione 4K e a 60 frame al secondo su Xbox Series X", si legge nella descrizione ufficiale, che per la versione PS5 cita "grafica con dettagli in 4K e a 60 frame al secondo", dunque sostanzialmente parificando le caratteristiche tra le due console.

Su Immortals: Fenyx Rising si legge "Esplora un open world stilizzato e renderizzato a 60 frame al secondo in 4K ultra high definition su Xbox Series X, usando tecnologia HDR", mentre su PS5 viene menzionata "incredibile grafica in 4K e gameplay fluido a 60 frame al secondo", in un evidente sforzo di Ubisoft nel cercare di diversificare le descrizioni dei giochi in base alle piattaforme ma riportando praticamente le stesse cose per entrambe.

Arrivati a descrivere Far Cry 6 evidentemente si devono essere stufati, visto che Ubisoft riporta semplicemente che "Far Cry non è mai stato così bello, con i suoi panorami tropicali renderizzati a 60 frame al secondo e risoluzione in 4K su Xbox Series X e PlayStation 5", tagliando un po' corto.

Insomma, il concetto è chiaro: tutti i principali titoli Ubisoft su next gen puntano ai 4K e 60 frame al secondo su PS5 e Xbox Series X, come era stato confermato anche per For Honor in precedenza, mentre Rainbow Six: Siege su next gen sarà in grado di arrivare anche a 4K e 120 frame al secondo.