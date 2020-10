For Honor su PS5 e Xbox Series X: 4K e 60 fps con upgrade gratis

For Honor arriverà anche su PS5 e Xbox Series X e andrà a 4K e 60 fps, con un upgrade gratis per chi possiede già il gioco originale e vari miglioramenti tecnici disponibili già al lancio delle console next gen, ovvero il 10 novembre per Xbox Series X e il 19 novembre per PS5.

A dire il vero si tratta di un misto di retrocompatibilità con un upgrade tecnico in arrivo successivamente: al lancio di PS5 e Xbox Series X, For Honor funzionerà sulle console next gen con dettagli simili a quelli visti su Xbox One X e PS4 Pro, ma con aumento di risoluzione e performance.

For Honor sarà dunque visualizzato in 4K su PS5 e Xbox Series X comprensivi anche di migliori riflessi dell'acqua, un miglioramento della distanza visiva e del livello di dettaglio, aumento della risoluzione delle ombre e un miglioramento nel texture filtering, mentre su Xbox Series S la risoluzione sarà 1080p.

Successivamente, con l'avvio dell'Year 4 Season 4 di For Honor, il gioco verrà portato a 60 fps su PS5 e Xbox Series X con un aggiornamento previsto per i primi di dicembre. In ogni caso, il passaggio dalle console di generazione attuale alle prossime sarà completamente seamless, senza sbalzi, con il trasferimento automatico del proprio profilo e di tutti i progressi fatti finora.

L'Anno 4 di For Honor era stato presentato da Ubisoft con un trailer lo scorso gennaio, a questo punto ci avviciniamo all'avvio della Season 4 dell'anno in questione che porterà proprio il passaggio alla next gen.