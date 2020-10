Fun & Serious Festival: Warren Spector e Harvey Smith presenti alla decima edizione

Il Fun & Serious Festival tornerà anche quest'anno, in occasione della sua decima edizione, con l'appuntamento fissato dal 10 al 12 dicembre e contenente anche dei panel da parte di Warren Spector e Harvey Smith, come riferito oggi dagli organizzatori.

Warren Spector, peraltro vincitore del Fun & Serious Award nel 2016, è ideatore e produttore di vari giochi storici come System Shock, Deus Ex e Thief: The Dark Project, mentre Harvey Smith, anch'egli premiato in un'edizione precedente del festival, ha collaborato in precedenza con lo stesso Spector ed è poi passato ad Arkane Studios, dove ha lavorato a Dishonored e seguito.

Gli incontri con entrambi gli sviluppatori toccheranno vari argomenti ma il programma specifico che non è ancora stato definito: considerando le collaborazioni che caratterizzano il curriculum dei due personaggi in questione, è probabile che parte dei panel si incentrino proprio su queste.

Tra i titoli spicca Deus Ex, considerando che ha visto l'impegno sia di Spector che di Smith. Considerando l'esperienza pregressa di entrambi, è possibile che le presentazioni si basino sulla costruzioni di giochi in soggettiva caratterizzati da un mondo particolarmente profondo e complesso, che è un po' un denominatore comune per Deus Ex, System Shock, Thief e Dishonored.

L'appuntamento con il Fun & Serious Game Festival è dunque a dicembre online, come annunciato con il comunicato dedicato a date e dettagli sull'evento, che si preannuncia strutturato in maniera tale da rispettare le regole sul distanziamento sociale.