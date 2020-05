PS5, demo dell'Unreal Engine 5 girava su di un vecchio devkit, modifiche per farla andare su Xbox Series X

La demo dell'Unreal Engine 5 vista durante la presentazione fatta da Epic Games girava su di un vecchio devkit di PS5. È stato anche confermato che non potrebbe girare su altre macchine, tipo Xbox Series X, a meno di non praticare qualche taglio alla grafica. Il motivo? L'SSD ultra veloce della console di Sony.

Badate bene: l'SSD non sostituisce o affianca CPU e GPU, ma consente di scaricare e caricare le risorse grafiche più velocemente così da aumentare la densità dei dettagli visibili sullo schermo. Non è quindi una questione di potenza di calcolo, che è superiore in Xbox Series X, ma di velocità di accesso ai dati, che è un concetto completamente diverso (qualcuno fatica a capirlo... non si sa bene perché).

La demo di Unreal Engine 5 è stata studiata per sfruttare al massimo questa caratteristica di PS5. Epic Games ha lavorato a stretto contatto con Sony per anni per arrivare a questo risultato. Una conferma di quanto si va affermando viene dal tweet cancellato di Windows Central Gaming, in cui si dubitava che la demo non potesse girare sulla nuova console di Microsoft; cancellato proprio in seguito alla conferma di questa informazione data da Epic Games.

Badate bene: ciò non significa che PS5 sia più potente di Xbox Series X, ma solo che in situazioni come quelle viste nella demo può gestire meglio le risorse. Del resto la demo è stata costruita proprio per sottolineare questa caratteristica, quindi non ha senso recriminare. Xbox Series X dal canto suo avrà dei vantaggi con il ray tracing e probabilmente mostrerà meraviglie in quel senso. Questo per dire che ogni console di nuova generazione avrà i suoi punti di forza da sfoggiare.

Tim Sweeney calls the PS5 a "remarkably balanced device"; confirms that Epic and Sony have been working very closely together to optimize UE5 for the PS5's SSD as much as possible The UE5 tech demo was captured from an early PS5 console at Epichttps://t.co/f1ye29r6Vx pic.twitter.com/DB4cwvaAQs — Nibel (@Nibellion) May 13, 2020

Windows Central Gaming deleted their tweet after they got confirmation that the demo can't run on Xbox Series X because it doesnt have Ultra Fast Speed SSD like on PlayStation 5 In interview with Geoff Keighley:

EpicGames will downscale the demo so it can run on other platforms pic.twitter.com/WS90p1eg0n — Tiger (@TigerCA123) May 13, 2020