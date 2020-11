PS5: domani una maratona Twitch per la console next gen di Sony su Multiplayer.it

Manca pochissimo per l'avvento di PS5 in Italia: il 19 novembre 2020 si avvicina a passo spedito e tra meno di due settimane entreremo ufficialmente nella next-gen di Sony. Visto il periodo ci starebbe bene una stella cometa anticipata, ma dovrete accontentarvi di una nuova maratona di Multiplayer.it, che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio su Twitch.

Si parte dalle ore 14:00 di domani, 6 novembre, sul canale Twitch di Multiplayer.it. Ci addentreremo subito nei meandri di PS5, discutendone le caratteristiche e chiacchierando della nostra esperienza di utilizzo in questi giorni in cui abbiamo avuto modo di provarla. Piano a piano vi forniremo tutti i dettagli di cui siamo venuti a conoscenza e vi diremo cosa ne pensiamo delle sue caratteristiche.

Ovviamente mostreremo anche la console in funzione, mostrandovi un'altra volta i suoi segreti con un provato che si preannuncia come davvero epico. Da questo trarremo altre conclusioni sulla console next-gen di Sony, cercando di svelarne tutti i segreti irrisolti e di chiarire i dubbi rimasti in sospeso. È un evento da non perdere, se come noi non vedete l'ora di giocare con PS5!

Naturalmente proveremo anche i giochi, sempre in diretta. Vedremo finalmente in azione la retrocompatibilità e ci daremo alle danze con Astro's Playroom, così da mostrare anche tutte le funzioni del DualSense, il nuovo controller PlayStation.

Ricapitoliamo: l'appuntamento per la maratona dedicata a PS5 è per domani 6 novembre 2020 alle 14:00 sul nostro canale Twitch. Appuntatevelo su un braccio, su una gamba, sulla sorellina, dove volete, ma non mancate! Andremo avanti fino a verso le 19:30, quindi preparate anche del cibo e dell'acqua, se non volete soffrire i morsi della fame e della sete mentre siete in nostra compagnia.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!