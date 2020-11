PS5, la linea di abbigliamento ufficiale presentata da Sony

Sony ha presentato la linea di abbigliamento ufficiale di PS5, disponibile su PlayStation Gear ma purtroppo non in Italia: lo store per il momento vende unicamente negli USA e in alcuni paesi selezionati.

A qualche mese di distanza dalla linea di abbigliamento ufficiale di Days Gone prodotta da Diesel, ecco dunque un'altra mandata di merchandising alla moda, letteralmente, legato però al brand PlayStation 5.

I prezzi non sembrano propriamente a buon mercato, ma magari la qualità dei prodotti li giustifica. Cominciamo dal Quilted Bomber Jacket che vedete qui nelle versioni maschile e femminile, con colorazione nera e logo PS5 sul petto. 179,95 dollari in preorder.

C'è poi questo paio di pantaloni da jogging, sempre nero, con il logo PS5 e una striscia sul ginocchio che richiama i motivi del controller DualSense. Disponibile sia per maschi che per femmine, anche questo in preorder, al prezzo di 79,95 dollari.

Non mancano i cappellini, uno blu elettrico e uno bianco, entrambi con il logo PS5, disponibili in preorder a 19,95 dollari cadauno. Ecco le foto di tutti e due i modelli.

Siamo quasi alla fine del catalogo: ecco lo zainetto in stile PS5, bianco e nero, che misura 45 x 28 centimetri e consente dunque di portarsi dietro la PlayStation 5. Peccato costi quanto una Xbox Series S, o quasi: 229,95 dollari.

Chiudiamo con la bottiglia ufficiale PS5 e con l'asciugamano, entrambi personalizzati dal punto di vista estetico, disponibili in preorder rispettivamente per 27,95 e 59,95 dollari.