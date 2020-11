Exit Limbo: Opening disponibile da oggi per PC

Exit Limbo: Opening è disponibile da oggi per PC, su Steam. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento ispirato a classici quali Double Dragon e Final Fight, sviluppato in Italia da Virtual Craft Studio e pubblicato da IndieGala. Il protagonista è un rinoceronte antropomorfo così forte da poter fare letteralmente a pezzi gli avversari.

Tra le caratteristiche principali di Exit Limbo: Opening ci sono: la bella grafica 2D disegnata a mano, ma con applicate delle texture sensibili alla luce ambientale; il mondo di gioco non lineare (una rivisitazione della città di Modena); la colonna sonora realizzata dalla band Exit Limbo.

Se vi interessa Exit Limbo: Opening, questa è la sua pagina Steam dove potrete acquistarlo o scaricare la demo gratuita. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Mr Rhino, unico sopravvissuto ad un incidente ferroviario, si sveglia in quello che sembra essere un distopico universo parallelo che è una spaventosa versione infetta della sua città natale. E così comincia il primo capitolo del suo viaggio in Exit Limbo.

Vivi un'avventura implacabile e violenta mentre combatti per sopravvivere. Smembra letteralmente i nemici e assisti alla crescita di Mr Rhino e della sua forza mentre cerca di comprendere il mondo che lo circonda.

Exit limbo rende omaggio ai picchiaduro a scorrimento vecchia scuola ed evolve la formula con uno spettacolare sistema di combattimento e un mondo non lineare da esplorare. Incontra personaggi memorabili, scopri un visual art style unico e ascolta una ipnotizzante colonna sonora mentre lotti per uscire dal Limbo.

La classica formula dei picchiaduro a scorrimento laterale non è mai stata così intricata, ampliata da combo, mosse speciali, lanci di nemici e situazioni di combattimento sensibili al contesto.

Rimpallare nemici è il tuo sport preferito? Che ne dici di schiacciarli sotto un barile rotolante? Magari preferisci mostrare a tutti chi comanda incatenando infinite sequenze di combo e mosse speciali in uno spettacolo pirotecnico di budella ed esplosioni di corpi? O forse la soddisfazione di strappare arti e usarli per contrattaccare è più nelle tue corde.

Puoi provare a fuggire dai luoghi invasi da zombi, ma ovunque tu andrai sarà sempre territorio di qualcuno.

Incontra bizzarri personaggi e bande rivali che non useranno modi gentili se ti avventuri nel loro territorio.

Esplora livelli non lineari usando la tua arguzia e le mosse acquisite per aprire nuovi passaggi segreti. Quindi trova la tua strada facendo un po' di parkour con la grazia di un rinoceronte. Non dimenticare poi di comprare qualche bottiglia di lambrusco fresco al negozio vicino di tanto in tanto.