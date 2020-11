PS5: impostazioni consigliate, uso dell'account e trasferimento dei dati in video

PS5 farà il proprio debutto fra pochi giorni e Sony ha pensato bene di pubblicare tre video tutorial per affrontare in maniera semplice e veloce altrettante tematiche con cui i neopossessori della console avranno a che fare.

Si tratta di argomenti che approfondiremo anche noi durante la maratona di domani su Twitch dedicata a PS5, ma è senz'altro utile un ripasso, a cominciare dal filmato sulle impostazioni consigliate che trovate in testa alla notizia.

Dopodiché ci sono altri due video, dedicati rispettivamente all'uso dell'account e al trasferimento dei dati. Il primo illustra come creare un account o richiamare quello preesistente e impostarlo per poter utilizzare in pochi secondi tutte le funzionalità di PS5.

Il secondo spiega invece come trasferire i dati da PS4 a PS5, sia per quanto riguarda i giochi che i salvataggi, questi ultimi gestibili tramite chiavetta USB o cloud laddove si possieda un abbonamento a PlayStation Plus.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che non potrete acquistare PlayStation 5 in negozio al day one, a meno che non l'abbiate prenotata e vi siate accordati per un ritiro su appuntamento. Nessuna variazione invece per gli ordini online.