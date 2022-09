PS5: drifting del DualSense segnalato dagli utenti dopo l'ultimo aggiornamento del firmware

Tramite Reddit, vari utenti stanno segnalando che dopo l'ultimo aggiornamento del firmware di PS5, il controller DualSense ha problemi di drifting, ovvero le levette analogiche eseguono un input direzione anche se il giocatore non sta toccando la levetta.

Il problema del drifting di norma è solo una questione hardware, ma è possibile che l'update abbia cambiato le zone morte dell'input del DualSense. I giocatori in possesso di controller con un minimo di drifting potrebbero quindi star notando solo ora il problema del controller di PS5. Per ora, però, è solo una speculazione.

Secondo alcuni utenti, il problema è nato dall'update 0307 del DuanSense scaricato tramite PC. Gli utenti affermano che il controller non aveva precedentemente alcun tipo di problema. Un utente afferma che stava giocando senza problemi a un gioco con il controller di PS5, si è fermato per fare l'update e successivamente sono iniziati i problemi. Al tempo stesso, alcuni utenti affermano di non aver rilevato alcun tipo di problema dopo l'aggiornamento.

Una manciata di segnalazioni non è sufficiente per dimostrare che vi sia un vero problema. In ogni caso, se il drifting fosse reale e fosse causato (o enfatizzato) in qualche modo dal software, basterebbe un nuovo aggiornamento di Sony per risolvere il tutto, quindi non è nulla di particolarmente problematico.

Ecco un nostro approfondimento su cosa sia il drifting.