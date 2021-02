PS5: DualSense "Elite" con latenza ridotta in arrivo? Il brevetto

Il DualSense di PS5 è un controller di qualità che molte funzioni uniche: non è però impossibile migliorare un prodotto di valore. Potrebbe a un certo punto esistere un DualSense "Elite"? Secondo un brevetto di Sony, questa possibilità non è solo un sogno. Il sito del "United States Patent and Trademark Office" mostra infatti che Sony ha preso in considerazione l'idea di inserire un ricetrasmettitore Wi-Fi.

Tale tecnologia permetterebbe a un controller di inviare gli input del giocatore alla console tramite segnale WiFi, oltre che con il regolare Bluetooth: quest'ultimo è quello presente sia nel Dualshock 4 di PS4 che nel DualSense di PS5. Il segnale che arriva per primo a PS5 verrebbe quindi rilevato e usato. Lo scopo, secondo il brevetto, è quello di ridurre il più possibile la latenza.

Il brevetto, di cui potete vedere un'immagine in calce, utilizza la forma di un Dualshock come esempio, anche perché è stato creato nel 2019, ma è stato pubblicato solo recentemente. Questo porta a pensare che Sony stia prendendo in considerazione l'idea di potenziare il controller PS5 e creare un DualSense "Elite". Continuando con la speculazione, non sarebbe strano se Sony cogliesse l'occasione per inserire altre modifiche e creare quindi un controller di fascia alta per gli appassionati hardcore, esattamente come fatto da Microsoft.

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta solo di un brevetto e non vi è la certezza che quanto ideato venga realmente realizzato. Mentre attendiamo di scoprire qualcosa di nuovo a riguardo, vi segnaliamo che Sony punta a distribuire 14,8 milioni di unità della nuova console nel prossimo anno fiscale.