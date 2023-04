PS5: i controller potrebbero presto variare di temperatura per riflettere quanto accade in gioco

Sony ha registrato un nuovo brevetto relativo a una versione migliorata dei feedback aptici dei controller di PS5 con la capacità di variare la temperatura per riflettere determinati momenti di gameplay. Nel brevetto si parla di un sensore elastico deformabile che andrà a sostituire il materiale plastico attualmente usato per costruire i controller di PlayStation. Il cambiamento dovrebbe migliorare i feedback aptici usati attualmente grazie all'utilizzo di un materiale simile a un gel.

Nel brevetto possiamo leggere: "La forma o la durezza delle porzioni degli elementi elastici (impugnature) cambia in risposta a un processo eseguito dall'apparato di elaborazione delle informazioni, come ad esempio un gioco, che consente, ad esempio, di presentare al giocatore il materiale di un oggetto virtuale nello spazio di gioco come una sensazione aptica, presentare la temperatura dell'oggetto virtuale come una sensazione di caldo/freddo o simili."

Quindi il controller può emulare i cambi di temperatura degli oggetti per rifletterli nel feedback aptico. Per inciso, impugnare un oggetto più caldo potrebbe rendere tiepido il controller, mentre impugnare un blocco di ghiaccio potrebbe renderlo più fresco.

Una delle immagini del brevetto

Nel controller sarà inserito un "Peltier element", cioè un dispositivo termoelettrico che utilizza l'effetto Peltier per trasferire calore da un lato del dispositivo all'altro. L'obiettivo è quello di accrescere il livello di coinvolgimento nei videogiochi, dando nuove sensazioni tattili ai giocatori.