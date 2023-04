Offerte Amazon: auricolari Nothing Ear (stick) in forte sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Nothing Ear (stick). Lo sconto segnalato è di 49.92€, ovvero del 42%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 119€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Le Nothing Ear (stick) sono un'evoluzione strana rispetto alle Ear (1): migliorate nella stabilità, nella qualità dei microfoni e nel design, finiscono per perdere una serie di funzioni che gli auricolari di prima generazione offrivano allo stesso prezzo di lancio. È chiaro quindi che si rivolgano a un pubblico diverso ed è un peccato che l'azienda abbia deciso di aumentare il prezzo delle Ear (1). Di fatto le Ear (stick) sono adatte per l'uso in luoghi poco rumorosi o per chi ama usarle all'aperto senza perdere contatto con la realtà, meno per chi usa mezzi pubblici o vuole isolarsi dagli schiamazzi dei colleghi: se siete nella prima categoria vi regaleranno una qualità audio in linea con il prezzo di vendita."