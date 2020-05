PS5, la line up sarà imponente, secondo alcune voci

Stando allo streamer Maximillian Dood, molto attivo e conosciuto nella comunità dei giochi di combattimento, la line up di lancio di PS5 sarà imponente o, per dirla come lui, maledettamente grande. Stando a quanto dice, Sony ci ha lavorato per molto tempo, addirittura per anni, per avere una grossa quantità di titoli al lancio. A riferirglielo alcuni suoi amici insider dell'industria e conoscitori del mondo di Sony.

Ora, simili affermazioni avrebbero lasciato il tempo che trovano se fosse stato qualcun altro a farle, ma Dood è un personaggio conosciuto e raramente si lascia andare ad affermazioni gratuite e immotivate, quindi un certo credito gli si può concedere.

Purtroppo non sono stati forniti dettagli di sorta sulla suddetta line up, che rimane un mistero. In realtà non sappiamo ancora nemmeno quando Sony presenterà PS5. Per settimane si è parlato di maggio, quindi di inizio giugno, più precisamente il 4, ma pare che anche quella data sia slittata per motivi non meglio chiariti (anche perché non è stata mai ufficializzata). L'unica cosa che possiamo fare è continuare ad attendere e favoleggiare sui giochi che ci aspettano.