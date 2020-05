Dying Light 2, cosa vorremmo in

Techland ha sempre mostrato di avere una certa affezione per gli zombi. Così, dopo l'interessante Dead Island , qualche anno fa tirò fuori dal cilindro l'ottimo titolo di cui Dying Light 2 rappresenta l'attesissimo seguito, un prodotto che traeva spunto proprio dal loro precedente action-adventure horror, ma che al contempo strizzava l'occhio anche a Mirror's Edge, Far Cry 3 e 4 e Left 4 Dead. Il risultato finale fu un'opera frutto sì dello stesso stampo del fratello maggiore, ma capace di muoversi in una direzione diversa, dimostrando di poter stare in piedi da solo con una formula survival fresca, intrigante e che si rivelò tanto uno spasso da giocare quanto un'esperienza horror viscerale e terrorizzante.

Cosa vorremmo in... è una rubrica a cadenza mensile dedicata ai giochi più attesi dal pubblico. Ma rispetto alle tradizionali anteprime, essa tratta l'argomento in maniera più diffusa, immaginando come potrebbe essere un titolo, o come si vorrebbe che fosse, piuttosto di come sarà.

Decisioni mortali

Sulla stessa lunghezza d'onda dovrebbe essere anche Dying Light 2, avventura horror in prima persona che riprenderà proprio dal predecessore l'impostazione generale, cercando al contempo di distaccarsene in parte, affinandone ulteriormente il gameplay, variandolo laddove possibile con l'inserimento di un discreto numero di nuove caratteristiche e qualche idea più o meno originale. Posticipato a data da destinarsi rispetto alla finestra di lancio prevista inizialmente per la primavera 2020, in modo da poter avere più tempo per lo sviluppo e "fornire un'esperienza che sia all'altezza dei nostri alti standard e delle aspettative dei fan", ha affermato il CEO del team di sviluppo e publisher, il gioco resta uno dei più desiderati dal pubblico. E noi, in attesa di novità, abbiamo provato a stilare una serie di ritocchi e aggiunte che ci piacerebbe venissero introdotti nel gioco per renderlo più interessante.

A cominciare da una storia più drammatica, ricca di momenti clou e colpi di scena, con in più la presenza di antagonisti di un certo peso, a livello sia di carisma che di malvagità. Ci aspettiamo poi che uno dei nuovi, importanti elementi già annunciati, cioè a dire il sistema di decisioni che dovrebbe andare a influire sugli ambienti di gioco e sui rapporti con gli altri sopravvissuti, venga bene ottimizzato e che si riveli davvero determinante ai fini di un'avventura varia e di conseguenza credibile. Che non sia insomma il classico orpello mal sfruttato, ma un elemento che ci restituisca davvero un mondo dinamico, in continua trasformazione. Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, sappiamo già che esso tornerà con la sua commistione di survival e parkour. E noi auspichiamo che si riveli concettualmente simile al predecessore, ma perfezionato, esteso e rifinito in ogni sua sfaccettatura. In tal senso ci piacerebbe ad esempio che l'aspetto atletico dei personaggi venisse ulteriormente valorizzato rendendo ancora più "fisico" il doversi spostare tra gli spazi cittadini in modi non convenzionali.

Elevarsi da una parete all'altra utilizzando ogni tipo di appiglio o strumento per eseguire i propri salti, magari per scavalcare un nemico o per schivarne i colpi un attimo prima di fuggire per infilarsi magari per tempo dentro a un edificio attraverso una finestra, dovrebbero essere azioni in cui si dovrebbe davvero percepire il senso di fatica, forza e potenza necessaria. E anche più "libero", con parkour rivisto e quindi meno legato a movimenti contestualizzati ad azioni specifiche. Per quanto concerne la struttura di gioco, vorremmo che tutte le aree della mappa fossero correlate in maniera organica e credibile e che, viste le dimensioni, venisse implementato un sistema di viaggi rapidi per facilitare certi spostamenti. In alcuni casi potrebbe infatti risultare alquanto scomodo e fastidioso dover ripercorrere chilometri e chilometri saltando da un tetto all'altro con tutti i rischi del caso.