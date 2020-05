PS5, la presentazione di Mark Cerny commentata da uno sviluppatore del Frostbite Engine di EA

La presentazione di PS5 effettuata da Mark Cerny, ovvero il famigerato "Deep dive" che ha fatto tanto discutere, era una presentazione chiaramente destinata agli sviluppatori, dunque è interessante vedere come questi possano aver reagito a tale keynote e un esempio ci è fornito dal video riportato qui sotto, in cui uno sviluppatore del Frostbite Engine di DICE ed Electronic Arts commenta la presentazione.

Yan Chernikov ha lavorato in passato come software engineer allo sviluppo del Frostbite Engine, ovvero il motore grafico di DICE che viene utilizzato regolarmente da un gran numero di giochi Electronic Arts, dunque probabilmente una persona alquanto addentro all'ambito dello sviluppo videoludico.

Il video in questione rientra nell'inquietante filone dei "reaction" video, ma in questo caso si presenta decisamente interessante perché fornisce degli approfondimenti su quelle che dovrebbero essere delle caratteristiche di PS5.

In sostanza, fornisce una visione un po' più accurata, derivata da una certa preparazione sul campo, di quello che Cerny sostiene nella sua presentazione che in effetti era destinata proprio agli sviluppatori. In ogni caso, la "reazione" di Chernikov è alla portata di tutti, non andando molto per il tecnico ma offrendo comunque delle interessanti spiegazioni.

Si tratta peraltro solo della prima parte, dunque arriveranno altri video da parte dello sviluppatore con il commento al resto della presentazione. Per il resto, rimaniamo ancora in attesa di conferme sulla presunta presentazione di giugno per PS5, con la possibilità che per conoscere il prezzo ci sia da dover aspettare agosto.