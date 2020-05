Di recente gli sviluppatori di Call of Duty: Warzone hanno aggiunto all'interno del Battle Royale gratuito un nuovo mezzo di trasporto: gli elicotteri. Destino vuole che ogni gioco che accolga simili mezzi di trasporto cominci poi ad accusare evidenti problemi: era accaduto con Fortnite nel 2019, accade in questi giorni con Call of Duty: Warzone. L'hitbox degli elicotteri "è rotta", secondo i giocatori.

Sono tantissimi i giocatori di Call of Duty: Warzone, competitivi o meno, che nelle ultime ore stanno segnalando dei "malfunzionamenti" relativi agli elicotteri. I mezzi di trasporto consentono ancora di trasportare sé stessi e l'intera squadra per lunghi tragitti, questo non è cambiato; ma pare che abbattere un elicottero sia diventato davvero facilissimo, soprattutto se in possesso di armi esplosive. In particolare, sembra che non sia neppure necessario che un razzo colpisca effettivamente il mezzo: guardate il video qui di seguito riportato.