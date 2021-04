PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker

Remedy Entertainment, autore di Control e Alan Wake, sembra avere molta carne al fuoco. Il team finlandese ha infatti confermato recentemente di avere in produzione ben cinque giochi e, secondo le informazioni condivise da un noto leaker - Shpeshal Ed -, pare che una di queste sia un'esclusiva totale per console PlayStation, probabilmente PS5.

Claire Bromley, Global External Producer presso PlayStation, ha recentemente condiviso vari annunci di lavoro presso Remedy tramite il proprio profilo LinkedIn. Inoltre, ha condiviso post del COO di Remedy - Christopher Schmitz -, del Communications Director Thomas Puha e dell'Audio Designer Sam Hughes. Di per sé, questo fatto non ha grande rilevanza, soprattutto perché Bromley è solita condividere post di sviluppatori di terze parti. Detto ciò, Shpeshal Ed ha dato forza al rumor dell'esclusiva PS5.

Come potete vedere in calce, Shpeshal Ed afferma che i rumor sono reali e che questo gioco non sarà semplicemente un'esclusiva temporale, ma una vera esclusiva totale per PlayStation. Come detto, considerando che probabilmente non sarà pronta prima di qualche tempo, è altamente probabile che si tratti di un progetto solo next-gen, ovvero PS5.

Shpeshal Ed è una fonte credibile, anche se di norma si occupa di leak dedicati al mondo Xbox. Ricordiamo però che ha svelato in anticipo che Final Fantasy 7 Remake sarebbe stato un gioco gratis del PS Plus di marzo 2021. Come sempre, però, suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze e ricordare che si tratta solo di un rumor, nulla di ufficiale.

Per quanto riguarda gli altri giochi, sappiamo che uno sarà l'esclusiva Xbox CrossfireX, due giochi saranno pubblicati da Epic Games, e un altro dovrebbe essere Alan Wake 2. Speriamo di ricevere conferme ufficiali quanto prima.

