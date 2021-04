Star Wars Obi-Wan Kenobi: set della serie TV Disney svelato?

La nuova serie TV di Star Wars Obi-Wan Kenobi di Disney è per certo una delle più attese all'interno dell'intero palinsesto della compagnia del Topo. Non sappiamo moltissimo su questa nuova produzione, ma ora abbiamo forse modo di vedere qualche dettaglio del set della serie. Un nuovo video è infatti apparso online e pare che mostri una parte del set.

Il video è stato condiviso tramite TikTok e poi è rimbalzato su Twitter, come potete vedere in calce. Il video mostra quello che sembra essere un pezzo di un set dedicato a Tatooine, che avrà certamente un ruolo all'interno della serie TV Disney di Star Wars Obi-Wan Kenobi.

Se quanto vediamo è effettivamente una parte del set della serie, possiamo supporre che non sia ancora pronto. Sappiamo che le riprese dovrebbero iniziare verso la fine di aprile 2021, quindi Lucasfilm probabilmente continuerà i lavori in queste settimane.

Per ora sappiamo che il cast sarà composto da Ewan McGregor, di nuovo nei panni di Obi-Wan, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Sappiamo anche che Star Wars Obi-Wan Kenobi seguirà il metodo produttivo di un'altra serie TV di Disney: The Mandalorian. McGregor ha spiegato che saranno usate una parte di quelle tecnologie.

Rimanendo in tema, vi ricordiamo che è in arrivo The Bad Batch, data di uscita su Disney+ e trailer per la serie animata.