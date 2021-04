Metal Gear Solid 3, il remake fanmade in UE4 con ray tracing è spettacolare

Metal Gear Solid 3 è protagonista di uno spettacolare remake fanmade, realizzato da Warpgazer Animations utilizzando l'Unreal Engine 4 con tanto di ray tracing.

In attesa di notizie ufficiali sul remake di Metal Gear Solid per PS5, il video fornisce senza dubbio un chiaro esempio di cosa sia possibile fare con le attuali tecnologie applicate a un gioco iconico come quello diretto da Hideo Kojima.

La sequenza della scala, accompagnata dalle evocative note del brano Snake Eater, interpretato da Cynthia Harrell, è rimasta nel cuore dei fan della serie e anche in questo remake fa la sua figura, a maggior ragione grazie agli evidenti miglioramenti tecnici.

È tuttavia quando Snake esce all'aperto che notiamo le straordinarie potenzialità di un remake del genere, in particolare per quanto concerne il sistema di illuminazione e le eventuali sfaccettature di una mappa open world.

Purtroppo la demo non è disponibile per il download, dunque non potremo divertirci a farla girare sui nostri PC anche solo per capire che tipo di configurazione servirebbe per avere tutto al massimo: accontentiamoci del video.