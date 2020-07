PS5: postazioni demo spuntano in alcuni negozi, prezzo e preordini in arrivo?

PS5 sta per arrivare nei negozi, almeno in una forma dimostrativa, come sembra mostrare la foto di un negozio del Regno Unito che pare abbia preparato una postazione demo per la nuova console Sony, facendo pensare a una prossima apertura dei preordini e dunque l'annuncio del prezzo.

L'utente Twitter Iron Core ha pubblicato una foto scattata all'interno di quello che sembra essere un negozio Currys PC World nel Regno Unito, nella quale è visibile quella che pare essere una nuova postazione PlayStation ancora in allestimento.

Non c'è la console, ma il chiosco sembra già particolarmente spazioso e comodo: dotato di un divano a due posti, un tavolino con piedistallo in plexiglass che dovrebbe contenere forse la console e un pannello sul quale dovrebbe trovare spazio il display.

Non è facile avere conferme ufficiali, ma anche i colori dominanti della postazione rimandano a PS5, con il bianco e il blu che sovrastano tutti gli altri cromatismi, in linea con la console e il branding generale della next gen Sony.

Il fatto che le postazioni demo inizino a comparire, anche se al momento si tratta solo di una singola testimonianza, significa che qualcosa si sta muovendo in Sony sul fronte del mercato e dunque i preordini potrebbero essere presto aperti, evento che dovrebbe coincidere con l'annuncio del prezzo di PS5.

Il fatto che queste informazioni possano arrivare a breve è confermato dai riferimenti sullo shop ufficiale PlayStation, mentre Sony ha assicurato che la data di apertura dei preorder non verrà annunciata all'ultimo momento. Sony sembra confidare molto nel lancio di PS5, forte della sua posizione di leader del mercato console, affermando anche che ne venderà solo una per cliente, almeno inizialmente.