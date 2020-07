Dark Renaissance, un'avventura storica da Matteo Strukul e il team di Dry Drowning

Dark Renaissance è la nuova avventura storica in stile visual novel nata dalla collaborazione fra lo scrittore Matteo Strukul e il team di sviluppo italiano Studio V, autore di Dry Drowning.

Scritto dall'acclamato autore internazionale di bestseller Matteo Strukul - il Maestro della narrativa storica italiana - e con la colonna sonora del pluripremiato compositore David Logan, il titolo unisce RPG, storia e graphic novel per narrare le avventure di un mercenario veneziano che dovrà scoprire gli scioccanti segreti che si celano dietro le conquiste scientifiche, artistiche e culturali del Rinascimento del XV secolo. Il gioco uscirà nel 2021.

"Studio V sta lavorando duramente per tessere un'intricata rete di cospirazioni politiche e dilemmi morali che l'anno prossimo sarà pane per i denti degli appassionati del genere visual novel", afferma Daniele Falcone, General Manager di VLG. "Da quello che abbiamo visto finora, DARK RENAISSANCE è destinato a ridefinire il concetto di storytelling interattivo per il modo in cui riesce a rappresentare gli eventi con profonda accuratezza storica, eventi che continuano ancora oggi a ispirare autori dark fantasy in tutto il mondo."

DARK RENAISSANCE è ambientato in un mondo in cui si possono ancora trovare tracce del Medioevo, in un'epoca di bellezza e rinascita. Vestendo i panni di Marco Badoer, guerriero leggendario temprato dai sanguinosi campi di battaglia della Transilvania, i giocatori dovranno proteggere gli interessi economici di Lorenzo de' Medici dalla minaccia dei mistici Inni Orfici, passando per città iconiche come Venezia e Firenze.

Grazie all'intrigante narrazione, ai dinamici Quick Time Event, ai duelli strategici, al sistema di skill e potenziamenti, alle missioni secondarie, ai minigiochi che riproducono fedelmente giochi popolari dell'epoca e agli incontri con personaggi illustri come Marsilio Ficino e Leonardo da Vinci, i giocatori avranno la possibilità di conoscere e vivere in prima persona il lato più crudo ed autentico del Rinascimento italiano. Senza contare che il gioco includerà finali multipli che i fan delle visual novel sicuramente si divertiranno a scoprire.