PS5, prezzo indicato da MediaWorld nella pagina dedicata alla console Sony

Il prezzo di PS5 è stato indicato dalla divisione olandese di MediaWorld nella pagina dedicata ai preorder della console Sony, che ovviamente non sono ancora aperti.

Secondo quella che si pone come una semplice stima del retailer, la cifra richiesta dalla casa giapponese per PlayStation 5 nei modelli standard e All Digital potrebbe essere la stessa delle previsioni che abbiamo pubblicato a luglio, dunque rispettivamente 499 e 399 euro.

Questi numeri confermerebbero peraltro le voci circa il taglio di prezzo effettuato per pareggiare l'offerta di Xbox Series X e S, in una situazione dunque di difficoltà per Sony rispetto ai piani originali.

"Il prezzo di PS5 è ancora sconosciuto", si legge nella pagina della console sul sito olandese di MediaWorld. "Tuttavia alcuni rumor sostengono che vari in base alla versione."

"Ad esempio, il modello All Digital di PS5 potrebbe costare 399 euro, mentre quello standard 499 euro."

"Visto che tuttavia Sony non ha ancora fatto un annuncio ufficiale, tutti i discorsi relativi al prezzo di PlayStation 5 restano nel campo della speculazione."