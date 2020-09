NieR: Automata: 2B e A2 prendono vita in questi cosplay

NieR: Automata è diventato rapidamente un videogioco di culto: l'action RPG di Takahisa Taura e Isao Negishi è stato pubblicato nel 2017, e ad oggi non solo è molto noto, ma continua ad influenzare anche settori diversi, come quello dei cosplay. Nel pomeriggio di oggi 12 settembre 2020 vogliamo proporvene uno di coppia dedicato a 2B e A2.

Non si tratta delle mosse di battaglia navale: gli androidi 2B e A2 sono alcuni dei protagonisti di NieR: Automata; il trio di chiude teoricamente con 9S, l'unico maschio del gruppo. La cosplayer nana_tatsunagi ha deciso di impersonare 2B (protagonista assoluta del videogioco) mentre la sua amica solaninigrum si è occupata di A2. I risultati sono notevoli, come potrete facilmente vedere nell'immagine che segue.

Le artiste hanno cercato di ricreare fedelmente non solo accessori e costumi dei personaggi in questione, ma anche - laddove possibile - il mondo di gioco post apocalittico di NieR: Automata. Cosa ne pensate del lavoro? Potete commentarlo qui di seguito, nell'apposita sezione dell'articolo. Inoltre, sapete che Yoko Taro vorrebbe delle skin a tema anche su Fall Guys?