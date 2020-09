Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, altri due Musou verranno rivelati al TGS 2020?

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità non sarà l'unico Musou che Koei Tecmo presenterà al TGS 2020: a quanto sembra il publisher giapponese rivelerà altri due giochi appartenenti al medesimo filone, ancora avvolti dal mistero.

Di che titoli si tratta? Uno dei due sarà probabilmente il nuovo capitolo di Dynasty Warriors , che immaginiamo tornerà alla formula tradizionale dopo la delusione open world del nono episodio.

Sul secondo Musou, però, le ipotesi sul tavolo sono parecchie. Certo, potrebbe trattarsi semplicemente di un nuovo Samurai Warriors, ma in tal caso avrebbe poco senso tenerlo nascosto.

Più plausibile l'ipotesi di un altro spin-off, nel qual caso le possibilità sono virtualmente infinite dopo le collaborazioni con i franchise di The Legend of Zelda, Dragon Quest, One Piece, Persona, Hokuto no Ken, Mobile Suit Gundam, Berserk e altri ancora.

Diverso è il discorso sul gioco misterioso che compare nell'elenco centrale della line-up: essendo legato a Midas Brand, sarà quasi sicuramente un mobile game.

Koei Tecmo is announcing two new Warriors/Musou games at Tokyo Game show, not including the deep dive on Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Obviously, everyone wants Persona 5 Scrambled localized ASAP, but I'm interested to see what the two new games are.