Fortnite, Tim Sweeney ci gioca spesso: il CEO di Epic Games a quota 1600 partite

Probabilmente Fortnite non è più il gioco del momento, ma comunque si riconferma ogni mese uno dei Battle Royale più amati e popolati in circolazione. Apprendiamo - curioso retroscena nella sua storia - che persino Tim Sweeney ci gioca, e più spesso di quanto possiate pensare.

Il CEO di Epic Games ha infatti dichiarato, nel corso di una recente intervista a NPR, che è attualmente a quota 1600 partite circa, match più match meno. Magari penserete che il CEO della compagnia sia facilmente individuabile in modalità Coppie o Squadre, ma Sweeney sembra aver preso tutta una serie di accortezze per non essere individuato.

"Ho un nome che nessuno conosce" ha detto Tim Sweeney, "e quindi entro in partite casuali con altri gruppi di persone, e loro non hanno la benché minima idea di chi io sia e ci divertiamo insieme". Chissà, forse neppure gli stessi dipendenti e collaboratori di Sweeney presso Epic Games conoscono il suo nickname su Fortnite Battaglia Reale.

Nel momento in cui scriviamo Fortnite può essere messo in download su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi Android, ma su iOS la questione è molto più complessa. Epic Games ed Apple sono ufficialmente in guerra, proprio per iniziativa di Tim Sweeney che vuole abbattere il monopolio della rivale sull'App Store. La questione non sembra risolvibile in breve tempo, comunque vi terremo aggiornati.