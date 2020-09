Console Wars, Nintendo VS SEGA in un documentario basato sul libro di Blake Harris

Console Wars è il nuovo documentario prodotto da CBS che racconta lo scontro fra Nintendo e SEGA fra gli anni '80 e '90, basandosi sull'omonimo libro di Blake Harris pubblicato da Multiplayer Edizioni.

"Nel 1990 Nintendo aveva il monopolio virtuale dell'industria dei videogiochi. Sega, invece, era solo una traballante compagnia di giochi arcade dalle grandi aspirazioni", si legge nella sinossi di Console Wars.

"Tutto, però, sarebbe cambiato con l'arrivo di Tom Kalinske, ex dirigente Mattel che non sapeva alcunché di videogiochi ma che era in grado di vincere battaglie impossibili."

"Le sue tattiche poco convenzionali, insieme al sudore e alle idee coraggiose dei suoi impiegati, trasformarono Sega in una compagnia capace di affrontare, come Davide contro Golia, la rivale Nintendo in una lotta senza quartiere per il predominio del mercato."

"Kalinske non poteva immaginare, tuttavia, che il successo di Sega gli avrebbe procurato molti nuovi nemici e soprattutto che avrebbe finito per rendere Nintendo più forte che mai."

Il documentario sarà disponibile su CBS All Access a partire dal 23 settembre, e qui in calce potete vedere il relativo trailer.