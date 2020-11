PS5, primo aggiornamento di sistema: download e informazioni disponibili?

PS5 ha già un primo aggiornamento di sistema previsto per il day one ma a quanto pare questo sarebbe già disponibile, secondo alcune fonti in possesso di una PS5 prima della sua uscita ufficiale sul mercato, ovvero giornalisti e addetti ai lavori.

Il primo aggiornamento firmware del firmware disponibile dal giorno di lancio di PS5 è già riportato nelle FAQ ufficiali della nuova console Sony, come abbiamo riportato ieri, ma qualche altra informazione è emersa in base alle prove effettivamente effettuate da coloro che hanno già PS5 a portata di mano, o almeno così pare.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, il primo update al firmware di PS5 richiede il download di 0,87 GB di dati e a quanto pare "sistema l'accesso ai giochi PS4 presenti su storage esterni collegati a PS5 via USB", o almeno questo è quanto riporta Twisted Voxel in queste ore, riguardando dunque aggiustamenti alla possibilità di utilizzare hard disk esterni su PS5, sempre per quanto riguarda i giochi PS4 e non quelli PS5.

A dire il vero la fonte è piuttosto dubbia, dunque non sappiamo al momento se i dati in questione corrispondono a verità, in ogni caso è confermato da Sony stessa che PS5 avrà un aggiornamento di sistema disponibile al day one della console, che può essere scaricato con la console connessa a internet o attraverso una procedura manuale.

Quest'ultima, sempre in base alle FAQ, richiede praticamente le stesse azioni possibili su PS4, scaricando i file di aggiornamento da PlayStation.com e poi trasferendoli su PS5 utilizzando un'unità USB formattata per FAT32.