PS5 Pro renderebbe più semplice ottimizzare i giochi, per un'analisi del leak

Continuano i rumor su PS5 Pro, la presunta prossima console di Sony Interactive Entertainment. Secondo una nuova analisi di Moore's Law is Dead, la console potrebbe essere pensata per facilitare la vita degli sviluppatori e rendere più semplice ottimizzare le prestazioni nei videogiochi.

In un nuovo video condiviso su YouTube, Moore's Law is Dead ha commentato le indiscrezioni sulle specifiche tecniche che si stanno diffondendo in rete, sottolineando ciò che altri hanno detto nelle loro analisi riguardo a una CPU Zen 2, che sarebbe la scelta migliore per il sistema grazie a una serie di fattori, tra cui il fatto che non avrebbe problemi a far girare i moderni giochi AAA.

Se le specifiche trapelate della console mid-gen refresh sono reali, non solo il suo costo sarebbe abbastanza ragionevole, ma sarebbe anche un sistema sul quale è incredibilmente facile sviluppare, in quanto non richiederebbe un grande sforzo da parte degli sviluppatori per sfruttare l'hardware e far girare i loro giochi meglio che sul sistema di base.