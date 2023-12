Mortal Kombat 1, il cross-play ha un mese di uscita ufficiale per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Questo significa che il cross-play non sarà attivo su Nintendo Switch , ma non si tratta di una sorpresa considerando che si tratta di una versione tecnologicamente inferiore e i giocatori Nintendo potrebbero essere svantaggiati nel gioco online.

NetherRealm Studios ha annunciato quando potremo utilizzare il cross-play multigiocatore su PC, PS5 e Xbox Series X|S in Mortal Kombat 1 . Il mese di uscita è fissato ufficialmente per febbraio 2024 .

Non solo Cross-play per Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1

Oltre al Cross-Play, NetherRealm Studios sta lavorando alla possibilità di filtrare gli avversari che utilizzano il Wi-Fi, in modo da potersi concentrare su quelli che utilizzano una connessione via cavo. Questa soluzione offre di solito la migliore connessione per le partite online, eliminando eventuali lag e disconnessioni.

In generale, è chiaro che NetherRealm Studios stia cercando di migliorare il più possibile la qualità del gioco online di Mortal Kombat 1.

Ricordiamo poi che è stata confermata un "seconda parte" con nuove storie e poi una grande sorpresa.