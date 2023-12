Epic Games Store, il gioco gratis del 20 dicembre 2023 rivelato da un noto leaker

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato quello che dovrebbe essere il gioco gratis riservato agli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 20 dicembre 2023: stando alle sue fonti, si tratterebbe di DNF Duel.

Dopo aver svelato il numero di giochi in regalo a dicembre su Epic Games Store, billbil-kun si è detto in questo caso non completamente certo dell'informazione, che dovremo dunque prendere con le pinze in attesa di conferme.