PS5 Pro: un brevetto Sony sembra indicare l'esistenza di diversi modelli di console

PS5 Pro potrebbe essere una possibilità concreta, sebbene ancora piuttosto lontana, stando anche a un brevetto da parte di Sony che, secondo alcuni, contiene possibili riferimenti a un modello di console più avanzato rispetto a quello in uscita questo autunno.

Il documento in questione si riferisce a un ambiente di "simulazione multi-GPU" e sembra descrivere soprattutto l'utilizzo di una tecnologia di streaming attraverso il cloud gaming, dunque probabilmente riferendosi a PlayStation Now, ma ci sono alcune caratteristiche da prendere in considerazione.

Si fa infatti menzione di un design scalabile che è progettato per lavorare con quello che viene descritto un dispositivo "high end", cosa che fa pensare alla presenza di diversi modelli di PS5 contemporaneamente presenti sul mercato.

"Un singolo SoC può essere presente su una versione leggera della console, mentre SoC multipli potrebbero essere montati su una versione high-end della console con capacità computazionali e di immagazzinamento dati più ampie della versione light. Il sistema high end può anche contenere maggiore memoria in termini di RAM e altre caratteristiche e potrebbe essere utilizzato per una versione ottimizzata per il cloud dello stesso chip console".

Tutta la questione non è molto chiara, ma potrebbe indicare l'esistenza di diversi modelli di PS5 previsti nel prossimo futuro da Sony. Tuttavia, è anche vero che potrebbe indicare semplicemente una versione più "leggera" della console propriamente progettata per funzionare con il cloud gaming, in ogni caso bisogna considerare che i brevetti non sempre corrispondono all'effettiva esistenza di prodotti in uscita sul mercato.

Nel frattempo, già il modello base di PS5 si presenterà sul mercato in due varianti: una solo digitale e una con lettore ottico, verosimilmente con due prezzi differenti.