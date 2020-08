Xbox Store: alcuni giochi Xbox 360 in retrocompatibilità sono di nuovo acquistabili

Su Xbox Store sono tornati disponibili diversi giochi Xbox 360 giocabili in retrocompatibilità che erano stati rimossi dal mercato, a dimostrazione che qualcosa è cambiato sul fronte della gestione dei diritti dei giochi in questione o forse in vista del lancio di Xbox Series X.

Non c'è ancora un elenco ufficiale di tutti i titoli messi a disposizione nuovamente su Xbox Store dopo la rimozione, ma tra questi emergono già alcuni giochi di un certo interesse, come Battlefield 2: Modern Combat, Dirt 3, Fuel, Grid 2, Midnight Club: Los Angeles, Tom Clancy's HAWX, Silent Hill: Downpour e Syndicate.

Vediamo dunque i giochi Xbox 360 riemersi finora come nuovamente disponibili in questi giorni su Xbox Store, retrocompatibili su Xbox One: