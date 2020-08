Final Fantasy XI continua ad espandersi con una nuova aggiunta alla storia

Final Fantasy XI continua ad espandersi e ottenere supporto da Square Enix, con una nuova aggiunta alla storia che arriva a ben diciotto anni di distanza dal lancio originale del MMORPG.

Fino a qualche tempo fa, si pensava che il gioco fosse ufficialmente concluso, con l'uscita di Rhapsodies of Vana'diel come suo atto conclusivo e la fine del supporto per le versioni PS2 e Xbox 360, cosa d'altra parte alquanto ovvio dopo quasi venti anni di onorata attività.

Square Enix ha invece annunciato l'arrivo di nuovi contenuti ad agosto 2020, che espanderanno anche la storia oltre quell'ultima parte che era emersa tempo fa, tra nuove quest e altri contenuti da aggiungere a quelli già presenti del MMORPG. Potete trovare tutti i dettagli nell'esaustivo post di Akihiko Matsui direttamente sul forum di Square Enix.

La cosa più interessante sono i nuovi contenuti che espandono la storia di Final Fantasy XI oltre il livello in cui era arrivata con l'espansione precedente, ovvero Rhapsodies of Vana'diel, peraltro disposti lungo una serie di aggiornamenti piuttosto che uno solo, a quanto pare, andando ad esplorare vari aspetti del mondo di gioco che non erano noti in precedenza.

Tra le altre novità troviamo inoltre alcuni cambiamenti ai job e varie modifiche al bilanciamento di gioco su diversi aspetti, mentre nelle Intense Ambuscades questo mese si troverà il temibile Mamool Ja, che metterà alla prova anche i giocatori più esperti.

Il grosso aggiornamento per Final Fantasy 11 comincerà ad essere disponibile con il primo rilascio il 6 agosto 2020, in base a quanto riferito da Square Enix, ovviamente solo su PC visto che le versioni console, a questo punto, sono state rimosse dal supporto.